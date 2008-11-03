Ральф Лорен и Джорджио Армани признаны самыми влиятельными мужскими дизайнерами

Благодаря «беспрецедентному влиянию» на мир моды ставшие практически легендарными кутюрье Ральф Лорен и Джорджио Армани возглавили рейтинг 100 наиболее влиятельных представителей индустрии мужской моды, составленный экспертным интернет-изданием, сообщает Luxemag.ru. Ральф Лорен, чей модный дом в 2007 году отметил торжественное событие - 40-летний юбилей - в этом году занял 1 место рейтинга не в последнюю очередь благодаря созданию дизайна спортивной формы для команды спортсменов, представлявших США на Олимпиаде в Пекине. «Сочетание инноваций и классического американского стиля» оставляют Лорена вне конкуренции. Модная империя Джорджио Армани, впрочем, тоже не выказывает никаких признаков распада - в этом году итальянский дизайнер запустил линию косметической продукции для мужской кожи Skin Minerals for Men, открыл несколько новых бутиков в Индии, Москве, Пекине.