Группа «Фабрика» потребовала куриный бульон, а Ева Польна дорогущее шампанское

Нам удалось ознакомиться с райдерами звезд, побывавших в субботу на гала-концерте «Фабрики зірок-2» (Новый канал) Девушки группы «Фабрика» (они выступали с парнями новоканальского проекта) тщательно следят за фигурами. Поэтому даже во время гастролей и бесконечных переездов-перелетов стараются придерживаться правильного питания. Так, в райдере группы, который получили организаторы гала-концертов «Фабрики зірок-2», значилось строгое условие: в гримерке девушек обязательно должен быть… куриный бульон. Ниже в райдере большими буквами значилась важная приписка, требовавшая не предлагать артистам бульон из «кубиков». Впрочем, как оказалось, режим – режимом, а все-таки выпускницы российской «Фабрики звезд» не равнодушны к сладкому. Блюдо с печеньем и конфетами, которое организаторы поставили в гримерке, недолго оставалось нетронутым. А вот солистка «Гостей из будущего» Ева (на гала-концерте «Фабрики зірок-2» она выступала с Настей Востоковой) не скрывает, что любит себя побаловать чем-нибудь вкусненьким. В райдере «Гостей из будущего» значится бутылка… французского шампанского, которое стоит больше 400 гривен. «Я - гедонист», - так просто объяснила Ева свою склонность к дорогим напиткам.