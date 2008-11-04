Мадонне дали сутки на решение проблем с Гаем Ричи

Духовный наставник Мадонны рабби Берг заявил, что дал ей 24 часа на решение в досудебном порядке вопросов, связанных с разводом. По мнению Берга, скандальный бракоразводный процесс Мадонны и Гая Ричи вредит репутации Каббалы, приверженкой которой является певица, сообщает Showbiz Media. Супруги никак не могут договориться, с кем будут жить дети. Мадонна считает, что ее двенадцатилетняя дочь Лурдес, их общий с Гаем сын Рокко, которому восемь, и приемный трехлетний сын Дэвид должны переехать с ней в Нью-Йорк. Ричи уверен, что детям нужно получать образование в Англии, передает Lenta.ru. Якобы юристы Мадонны даже собирают улики, чтобы убедить суд в несостоятельности Ричи как отца. Однако рабби Берг недвусмысленно дал понять Мадонне, что проблема должна быть решена мирным путем. И в указанные сроки.