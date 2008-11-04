Город 312 остались без гитары по вине резидента Comedy Club

Гитаристку группы «Город 312» Машу лишили гитары во время одного из концертов группы, проходившем в клубе «Б2». Причиной того, что гитаристка осталась без своего детища стало то, что резидент Comedy Club создал сайт, благодаря которому каждый, кто хочет, может отдать свои ненужные вещицы и предметы в обмен на заинтересовавшую вас вещь – так называемые торги. Гитаристка Мария получила предложение обменять свою гитару на … домашний торт! Обмен между хозяином торта и участницей «Город 312» состоялся на сцене клуба под контролем резидента Comedy Club Гавра. Изысканным кулинаром оказался Алексей Смирнов. Кстати, этот пекарь еще удостоился и медиатора певца Лени Кравитца. Радости Смирнова не было границ. «Торт оказался необыкновенно вкусным, - говорит Маша. – Мы с ребятами и наша вокалистка Ая с удовольствием попили с ним чай».