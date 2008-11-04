Шарлиз Терон составит компанию Тому Крузу

Актриса сыграет роль второго плана в триллере «Турист», в котором на главную роль подписался Том Круз. Шарлиз Терон ведет переговоры об участии в триллере «Турист». Фильм представляет собой , чтобы римэйк французского триллера Жерома Салль «Неуловимый» (2005). В оригинальном фильма главные роли сыграли Софи Марсо и Айван Аттал. Режиссерское кресло в римэйке занял Бхарат Наллури («Призраки», «Ворон 3: Спасение»). Автор сценария - Джулиан Феллоуз («Ярмарка тщеславия», «Госфорд парк»). Терон сыграет агента Интерпола, который использует американского туриста, чтобы спугнуть неуловимого преступника. Начало съемок намечено на март. Окончательный вариант сценария пишет Кристофер МакКуорри, автор триллера «Операция Валькирия», в котором главная роль досталась Тому Крузу. Продюсировать проект взялись Гари Барбер, Роджер Бернбаум и Джонатан Гликман. Последней работой Шарлиз Терон была роль в «Хэнкоке». В ближайшее время актриса появится в драме Гильермо Арриага «Горящая равнина» и апокалиптическом триллере Джона Хиллкоута «Путь».