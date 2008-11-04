Дженна Фишер получает «Небольшую Помощь»

Дженна Фишер сыграет главную роль в комедии-драме «A Little Help». Дженна Фишер подписалась на главную роль в комедии-драме «A Little Help». Режиссерское кресло займет дебютант Майкл Виторн («Король Квинса»). Он же и написал сценарий. В основе сюжета - история овдовевшей матери-одиночки, у которой вспыхивает роман со своим давним возлюбленным - муж ее сестры. Продюсируют проект Дена Хайсел и Джо Грэссис. Съемки картины начнутся в январе в Джорджии. Дженна Фишер, наиболее известными работами которой являются «Герой месяца» и «Лезвия Славы», сейчас снимается в пятом сезоне телесериала «Офис» на NBC. Последний раз актриса появилась в комедии Стива Конрада «Повышение», где компанию ей составили Шонн Уильям Скотт, Крис Конрад и Рик Гонзалез. Следующей работой Фишер будет картина Брайана Коппельмана и Дэвида Левиена «Одинокий человк», съемки которой начались на этой неделе в Нью-Йорке.