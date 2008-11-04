Шон Леннон не может слышать голос отца

…так ему больно, хотя со дня убийства экс-«битла» прошло уже 28 лет. Об этом сын легендарного Джона сказал в интервью биографу Леннона, писателю Филиппу Норманну. (Шону было 5 лет, когда отца застрелил Марк Чепмен). «Говорят, время лечит. Но это не про меня. Я и по сей день испытываю острую физическую боль, когда слышу его голос. Особенно в такие минуты, когда никак не могу на это повлиять. Например, на светских вечеринках. Вдруг включают «Сержанта Пеппера», и я немею. Ни курить не могу, ни пить вино, ни двигаться, ни говорить. Голос проникает в самое сердце, и я хочу спрятаться куда-нибудь, закрыть уши руками и плакать».