Скончалась перуанская певица, обладавшая голосом «в пять октав»

4 ноября 2008, 11:53

В Лос-Анжелесе в возрасте 86 лет скончалась перуанская эстрадная певица Има Сумак. Это произошло 1 ноября в доме престарелых в Лос-Анжелесе, после тяжелой болезни, передает АР. Жизнь обладательницы уникального голоса - по разным оценкам диапазоном от трех до пяти октав - была окутана завесой из слухов и мифов, многие из которых она сама и создала. Например, певица сообщила, что родилась в 1927 году, однако позже ее личный помощник со ссылкой на данные свидетельства о рождении уточнил, что ее день рождения – 13 сентября 1922 года. Дива также утверждала, что является дальней родственницей последнего императора инков Атауальпы (1500-1533), что ее настоящее имя Зоиля Аугуста Императриц Каварри Дель Кастильо и что на свет она появилась высоко в Андах. Стоит отметить, что ее внешность легко позволяла соответствовать этому образу. Хотя, как сообщает Wikipedia, по информации из других источников она родилась то ли в США, то ли в Канаде. Впервые Има выступила на радио в 1942 году и в том же году вышла замуж за композитора Мозеса Виванчо (позже они с ним два раза развелись). В 1950 году он привез ее из Перу в США и помог заключить контракт с Capitol Records. Записанный в том же году экзотический альбом Voice of Xtabay, на котором Сумак пела, подражая голосам птиц, стал в Голливуде бестселлером. Он открыл для певицы десятилетие славы и признания в США: в 1950-е состоялись ее легендарные концерты в "Карнеги Холле" и "Голливуд Боул". Однако во второй половине 50-х у супругов начались неприятности с налоговой полицией и их даже какое-то время не пускали в США. В 1959 году Има наконец получила гражданство США. Всю первую половину 60-х певица концертировала по миру, выступив, в частности, в 40 городах СССР. В 1971 году Сумак записала рок-альбом Miracles и вернулась жить в Перу. В 70-е она время от времени давала концерты в Перу и Нью-Йорке. В 80-е снова перебралась в США. В 90-е певица также отметилась выступлениями на джазовых фестивалях в США и Канаде. Одна из самых известных песен Имы Сумак "Ataypura High Ande" звучит на саундтреке к фильму "Большой Лебовски".

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