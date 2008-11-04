Российские ведущие посмеялись над Ани Лорак

Недавно Ани Лорак стала героиней телешоу "Cosmopolitan" на российском канале "ТНТ". Во время блиц-интервью и детальных расспросов, артистка рассказала певцу-телеведущему Стасу Пьесе о сексе с Муратом и планах относительно детей. На вопрос российского певца, внука Едиты Пьехи, думает ли Ани и ее бойфренд-турок о детях, она ответила утвердительно. А вот о том, когда намечается пополнение в семействе Каролины, она отвечала так: "Как только я найду свободный день в нашем графике...", - цитирует издание "Газета по-украински". Такая реплика украинской звезды вызывала хохот у Пьехи и его напарницы-телеведущей из "Дом2" Виктории Бони. И на вопрос "Неужели у вас не бывает секса?" Каролина уже оправдывалась: "Нет, мы все-таки находим время... Я вам скажу... Мы практикуемся, конечно..." Эти слова Лорак вызывали следующий вопрос у телеведущих российского ток-шоу: "А как часто практикуетесь?" "То есть сказать, сколько раз в месяц, в неделю..? Достаточно... Я думаю, достаточно..." Певицу спросили, что было бы вершиной для их Муратом отношений, для их "практики". - "Ну конечно, ребенок! Конечно, мне хочется состояться в роли матери, как любой женщине", - демонстративно разводит руками Лорак. Кроме того, во время беседы с российскими шоуменами Ани пришлось заверить Россию, что с Муратом она сошлась не из-за его денег, сообщает КП. "Единственная причина, из которой мы вместе, это любовь. Потому что именно это чувство связало нас вместе. И Мурат покинул все - карьеру, страну, семью, приехал в Украину и начинал с нуля, абсолютно", - увлеклась рассказом о прекрасной истории любви современная Роксолана. Однако, судя по комментариям Бони и Пьехи, Каролине не очень-то поверили.