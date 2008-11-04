«Мадагаскар 2» собирает рекордную стартовую кассу

Согласно опубликованным данным, прошедший старт мультфильма «Мадагаскар 2», состоявшийся на неделю раньше начала заокеанского проката, стал рекордным для кинобизнеса России и Украины, обойдя предыдущего лидера — «Самый лучший фильм». Согласно обнородованным изданием Variety показателям, за первые 4 дня проката мультфильм студии DreamWorks с 635 копий собрал $17,8 млн. Ровно ту же сумму в начале этого года с 700 копий собрал СЛФ, однако в рублёвом эквиваленте, за счёт выросшего курса доллара победителем становится новичок проката. Одновременно «Мадагаскар 2» становится лидером по такому важнейшему показателю, как средние сборы на копию — за счёт меньшей широты проката мультфильм обновляет рекорд СЛФ ($23,5 тыс.) до суммы $28,0 тыс.. Этому не смогла помешать даже формально рабочая суббота, так в стартовый четверг по официальным данным прокатчика UPI сборы мультфильма составили $2,8 млн — это лишь второе место после лидера (всё того же СЛФ — $3,5 млн), однако за субботу и воскресенье новичок сумел не только наверстать упущенное, но и выбиться в лидеры. На фоне столь мощного старта (впервые в истории сборы лидера российского проката превысили сборы текущего американского лидера «Классный мюзикл») следует дождаться уточнённых данных уикенда, прогнозы же на итог праздников и последующих школьных каникул в настоящий момент не может строить никто, поскольку, например, первый «Мадагаскар» не собрал и $8 млн, а лидер среди мультфильмов «Шрек Третий» имеет в своём архиве «всего» $25 млн, тогда как с таким стартом «Мадагаскар 2» может теперь претендовать и на 30, и на 40 миллионов итога даже на фоне конкуренции за залы с грядущим широкопрокатником «Квантом милосердия».