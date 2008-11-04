С гала-концерта Тарабарова вернулась с синяками…

Нет, воинственная «фабрикантка» на этот раз ни с кем не дралась. Алиса упала с установленной на сцене лестницы во время репетиции. - Причем дважды с одного и того же места, - пожаловалась девушка. Причиной падений Алисы стали туфли, которые ей подобрали для выступления стилисты. Обувь оказалась Тарабаровой немного велика и соскальзывала с ног. Чтобы не оконфузиться во время концерта (ведь он шел в прямом эфире!) Алиса натолкала в туфли отрезки ткани. Соскальзывать обувь перестала, но зато теперь нещадно натирало пальцы на ногах. Но Алиса мужественно выдержала все неудобства. Во время ее блестящего выступления с сольной песней в рубрике «Идол» она легко и грациозно порхала по сцене. Зато после концерта сбросила туфли с явным облегчением.