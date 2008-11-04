«Заклятые подруги» Востокова и Тарабарова стали номинантами этой недели

Итак, объявлены очередные кандидаты на выбывание. В четверку номинатов в субботу попали Алиса, Настя, Регина и Владимир. Причем члены жюри подчеркнули, что Востокова и Тарабарова оказались в числе претендентов, прежде всего, из-за безобразной драки, которую они устроили в Звездном доме. Как оказалось, эта парочка попала в «немилость» и у педагогов: посетовав на поведение девушек, музыкальный продюсер проекта Наталья Могилевская объявила, что преподаватели решили спасти от выбывания Дантеса. А «фабриканты» отдали свои звезды всегда приветливой и доброжелательной Регине. Номинация, кажется, сблизила Алису и Настю. - Мы уже помирились. И вообще, у нас похожие характеры, вот мы и ссоримся, - рассказали они после гала-концерта. Смогут ли «заклятые подруги» мирно дожить до следующего гала-концерта, который и решит их судьбу, покажет время. Пока же девушки настойчиво готовятся к сольным выступлениям.