Группу Бряц-Band запишут в книгу рекордов Гиннесса

Участники группы Бряц-Band играют музыку на самых, что ни на есть народных инструментах – три балалайки и баян. Но фантазии музыкантов нет предела! Они придумали первую в мире электро-балалайку, и теперь уже все участники группы играют на таких. Как полноправных изобретателей эксклюзивных инструментов Бряц-Band должны записать в книгу рекордов Гиннесса, но ребята ещё не спешат запатентовывать своё изобретение. «Для нас электро-балалайка – это исполнение детской мечты. Мы очень долго о ней мечтали. Нам, непринципиально запишут нас в книгу рекордов или нет, хотя, конечно признание на таком масштабном уровне нам приятно», - прокомментировали участники группы.