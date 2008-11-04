Семена Фараду выписали домой

Легендарного актера Семена Фараду выписали из московской больницы, где он провел почти месяц. Накануне выписки Семен Львович признался врачам, что устал бороться за жизнь. По словам лечащих врачей 74-летнего Семена Львовича сейчас ему лучше, но в любую минуту может произойти ухудшение. После двух перенесенных инсультов, у Фарады произошло нарушение кровообращения. Для лечения любимца публики медики применяли самые современные методики, но они не дают результата. - Медицина в этом случае бессильна, мы только можем облегчить страдания Семена Львовича, - говорит лечащий врач актера. - Организм сильно ослаблен, практически не сопротивляется болезни. За последние полгода Семен Львович трижды попадал в больницу. Месяц назад у него резко повысилось артериальное давление. Резкое сужение сосудов привело к тому, что у легендарного актера стала отказывать правая сторона. Боли были настолько сильные, что Семен Львович практически перестал самостоятельно передвигаться, стал плохо говорить. Лечащие врачи настоятельно рекомендовали Фараде лечь в клинику и стабилизировать кровоток. Для человека, перенесшего инсульт, высокое давление может привести к серьезным последствиям. - Последнее время ему очень плохо, - поделилась с life.ru супруга актера Мария Полицеймако. - Никакие лекарства уже не помогают. В больнице Семен Львович провел почти месяц. Легендарного актера наблюдали ведущие доктора клиники, но поставить его на ноги врачам так и не удалось. - В целом его состояние улучшилось, но ждать чуда не стоит, - продолжает врач. - Организм Семена Львовича сильно ослаблен и болезнью, и лекарствами.