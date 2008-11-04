Дэниэл Крейг снялся голым! (ФОТО)

Мечты миллионов фанаток исполнителя роли Джеймса Бонда воплотились в реальность. В своем новом фильме «Воспоминания неудачника» красавчик Дэниэл Крейг наконец-то предстает перед зрителем в чем мать родила. Следует заметить, что агент 007, а вернее, его тело, оправдало самые смелые ожидания поклонниц: пресс актера украшают «кубики», а широкие мускулистые плечи заставят каждого мужчину вспомнить о своем абонементе в тренажерный зал, сообщает Life. В картине «Воспоминания неудачника» Дэниэл Крейг играет стареющего голливудского актера Джо Скотта, обуреваемого множеством комплексов. В сцене, когда зрители могут увидеть своего любимца обнаженным, герой Крейга отдыхает на диванчике после... группового секса. Возможно, поклонникам предстоит открыть для себя еще множество новых граней актерского таланта Дэниэла!