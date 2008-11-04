«Агата Кристи» зазвучит по-новому

Презентация нового альбома и нового состава группы "Агата Кристи" пройдет 8 ноября в московском клубе «Б1 Maximum». Впервые за 19 лет музыканты выступят без барабанщика Андрея Котова, покинувшего команду. Его место занял Снэйк, играющий также в панк-группе «Наив». Также группа решила возродить «живые» клавиши. Пустующее 8 лет место за инструментом займет Константин Бекрев. В обновленном составе группа активно работает над новым альбомом. Представить свежую программу (последний на сегодняшний день альбом «Агата Кристи» выпускала в далеком 2004 году) музыканты решили до выхода пластинки, концертом 8 ноября в «Б1 Maximum». Как сообщает официальный сайт, «сразу же после столичного выступления “Агата Кристи” отправится в два больших гастрольных тура по России и Украине». Первый выход на сцену «Агаты Кристи» состоялся 20 февраля 1988 года. С тех пор в составе группы происходили небольшие изменения, в частности Агата «менялась» клавишниками и ударниками с легендарным «Наутилусом». В 1990 году состав группы выглядел следующим образом: братья Вадим и Глеб Самойловы, Александр Козлов и Андрей Котов. С тех пор четверка выступала в неизменном составе. 1 марта 2001 года случилась трагедия. От сердечного приступа в возрасте 39 лет умер клавишник группы – Александр Козлов, автор музыки таких хитов, как «Сказочная тайга», «Ковер-вертолет» и многих других. Для группы это было сильное потрясение. Команда почти на три года прекратила записи новых треков. Вадим и Глеб Самойловы заявили, что они никогда не возьмут на место Александра кого бы то ни было. И действительно, в течение следующих восьми лет все клавишные партии на концертах воспроизводил секвенсор. "Агата Кристи" единственная российская рок-группа, четырежды награжденная Национальной музыкальной премией "Овация", пишет РИА Новости.