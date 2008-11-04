Тарабарова и Востокова ополчились на Борю

Анализируя свою номинацию, Алиса Тарабарова и Настя Востокова пришли к выводу, что Боря Апрель во время голосования повел себя крайне недостойно. Причем обидело девушек совсем не то, что звезда «фабриканта» досталась не одной из них, а Регине – их задело то, что Боря… не обнял их. - Это было так ужасно, - в сердцах заявила Алиса Апрелю. – Я всегда всех обнимаю, когда кого-то номинируют, ведь мы живем все в одном доме! Понимаешь, ты стоишь и думаешь, чем закончится для тебя эта номинация – новым дыханием, новой песней или через неделю ты пойдешь домой. - Когда ты прошел мимо нас и не обнял, было такое ощущение, как будто ты меня послал, - поддержала ее Востокова. Боря от такого накала страстей растерялся. - Я отдал звезду Регине потому, что она для меня открылась по-новому,- объяснял он. – Но мне тоже было сложно в тот момент. Эти аргументы на девушек не подействовали. Востокова продолжала смотреть на него исподлобья. А Алиса в отместку пообещала, что, когда номинируют Борю, никогда не подойдет к нему, чтобы обнять. Источник: fz2.novy.tv .