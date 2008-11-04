СРОЧНО! Сын Сташевского попал в больницу

Несколько дней назад полуторагодовалый сын известного певца Влада Сташевского, от второго брака, перенес простуду. При том, что симптомы гриппа исчезли, температура у ребенка держалась довольно высокая. Звездный папа решил не медлить, а показать сына врачам, сообщает Life. Специалисты детской инфекционной больницы, куда Сташевский привез малыша, настояли на экстренной госпитализации. У полуторагодовалого ребенка врачи заподозрили неизвестную инфекцию. Сташевский тут же позвонил супруге Ирине и попросил ее приехать. По просьбе Влада Сташевским выделили одноместную комфортабельную палату со всем необходимым. Обследовав малыша, медики посоветовали родителям остаться в клинике до полного выздоровления ребенка. - Инфекция - это всегда очень опасно, особенно для такого малыша. Лучше будет, если лечение будет проходить под наблюдением врачей, - говорит лечащий врач сына Сташевского. - Никаких осложнений нет, через несколько дней мать и сына будем готовить к выписке.