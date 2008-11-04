Ашанти и Нелли подтвердили слухи о своем романе

Известный рэпер Нелли (Nelly) и популярная певица Ашанти (Ashanti) после года молчания подтвердили слухи о своем романе. Напомним, что слухи об отношениях звездной пары возникли в прессе еще в прошлом году, когда артисты начали вместе появляться на публичных мероприятиях и вечеринках. Однако музыканты отказывались комментировать слухи и называли свои отношения «дружескими». «Нас объединяет то, что, мы любим весело проводить время, - заявил Нелли, - Нам нравится находиться в компании друг друга и получать удовольствие». Помимо этого, рэпер признался, что считает их роман «серьезным»: «Я думаю, что наши отношения всегда были серьезными, - говорит он, - Отношения переходят на более серьезный уровень, когда ты понимаешь, что можешь находиться рядом с этим человеком бесконечно и получать от этого удовольствие».