Кайли Миноуг хочет стать комедийной актрисой

Известная австралийская поп-дива Кайли Миноуг (Kylie Minogue) сообщила прессе о том, что она планирует променять сцену на работу в кино. Певица, которая приобрела мировую известность после участия в австралийской мыльной опере «Neighbours», хочет стать комедийной актрисой и завершить работу в музыкальном мире. «Я думаю о том, что пора начать работать в кино, - говорит она, - Я бы с удовольствием снялась в какой-то комедии. Я уже принимала участие в съемках комедийных фильмов, но все мои роли были эпизодическими. Мне очень нравится процесс съемок – я получаю много удовольствия от такой работы. Именно с этого началась моя карьера и мне бы хотелось еще раз попробовать себя в роли актрисы». Звезда также сообщила, что публика видит лишь одну сторону ее характера и не может представить, что за образом серьезной гламурной леди прячется веселый ребенок: «Никто не знает, что я веселая и смешная, - говорит она, - Люди, которые хорошо знают меня, подтвердят эти слова». Помимо этого, Кайли утверждает, что ей было очень сложно выбирать между музыкой и кино в 80-ых годах, когда она стала мировой звездой: «Я начинала свою карьеру, как актриса, - добавляет певица, - И я знала, что если мне повезет, то я стану кинозвездой. Я всегда знала, что это сложная работа. Затем я начала петь и люди говорили мне о том, что я не должна быть певицей, так как я рождена на свет, чтобы стать актрисой. Но я считаю, что если ты творческий человек, то тебе удастся работать не только в одной сфере и совмещать разные профессии».