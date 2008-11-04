Тина копирует Юлию Тимошенко

Самая образованная и интеллектуальная телеведущая российского телевидения Тина Канделаки скопировала образ Юлии Тимошенко в одной из серий своей передачи «Нереальная политика», где обсуждала с Андреем Малаховым непростую ситуацию на Украине, сообщает Life. Легендарная коса Леди Ю, только черного цвета, более часа украшала звездную голову Тины, когда она вела свое шоу. Более того, телеведущая, которая, к слову, отлично освоила азы самопиара, прямо в камеру призналась, что сделала такую прическу специально и не видит ничего плохого в своем копированном новом имидже. - Когда идея хороша и мне подходит, почему бы не позаимствовать, - говорит Канделаки. - К тому же, я вела шоу о политики Тимошенко и ситуации в Украине, так что мой образ отлично подходил под тему программы. Стоит отметить, что специально для этого Тина за пару часов до эфира заехала к своему личному стилисту и попросила его украсить ее голову легендарной косой, которую заблаговременно заказали, по стечению обстоятельств, как раз в украинской компании, занимающейся поставкой продукции для салонов красоты.