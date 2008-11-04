Самолет Димы Билана попал в штопор

Самолет Димы Билана почти два часа кружил над омским аэропортом и никак не мог приземлиться из-за густого тумана и плохой видимости, сообщает Life. Из-за сложных метеоусловий пилоты были вынуждены посадить борт в соседнем Новосибирске за 600 км. В итоге из-за нелетной погоды концерт задержали почти на три часа. На концертную площадку Дима приехал прямо из аэропорта, даже не заезжая в гостиницу. Зал встретил артиста ревом аплодисментов. - Я едва не погиб, - огорошил почитателей своего таланта звезда Евровидения. - Самолет два часа не мог сесть, и мы были вынуждены совершить посадку в другом городе. Но несмотря ни на что, я прилетел, я с вами!