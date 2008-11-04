Жигунов избегает Заворотнюк

Сергей Жигунов не явился на бенефис к прогремевшему, как гром среди ясного неба, сериалу «Моя прекрасная няня». Актера можно понять: после расставания с возлюбленной Настей обескураженный Сергей перенес серьезный стресс, совсем недавно Настя и съемки в мыле были неотъемлемой частью его жизни. А теперь остались лишь обломки чувств, а отношения Анастасии и Сергея зрители смогут наблюдать лишь на голубых экранах... К слову, отсутствие Сергея на Заворотнюк абсолютно не расстроило, в течение всего вечера актриса пребывала в отличном настроении, делилась радостями и секретами счастливого замужества. В тот вечер собравшихся гостей живо волновал вопрос: - А где же Жигунов, почему его нет? Он что, не приедет?.. Сам Сергей, по словам руководства сериала, на вопрос администратора о причине своего отсутствия ответил достаточно сухо. - В этот день у него, видимо, было мероприятие поважнее, а вообще следовало бы предупреждать его заблаговременно, а не в последний момент. Так он нам рассказал, - прокомментировали создатели «няни».