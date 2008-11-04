Руслан Квинта чуть не убил вора

Группа «Карлос и Пиндос» на днях ещё раз доказала, что достойна звания – самый стёбный коллектив Украины! Влад и Юнона, участники дуэта не пропустили прекрасной возможности поиздеваться над своим продюсером, известным композитором Русланом Квинтой и на Halloween приготовили ему ужасный подарок! Зная, что их продюсер в пятницу вечером должен заехать в офис за студийными записями, участники группы «Карлос и Пиндос» решили по традиции праздника Всех святых напугать его. Когда поздно вечером Руслан Квинта зашел в офис, то обнаружил, что не включается свет. Композитор достал зажигалку, чтобы подсветить, но как только вспыхнуло пламя, Руслан Квинта увидел, что за его столом кто-то сидит. Запаниковав, продюсер начал орать на забравшегося в офис вора, но тот молчал. Тогда композитор схватил рядом стоящую вазу и решил подойти к злоумышленнику, но в это время вдруг включился свет и… Руслан Квинта увидел, что за его столом сидит большой человечек, сделанный из нескольких тыкв, а по всему офису расставлены злые и страшные тыквенные головы. В этот момент к композитору начали приближаться два человека одетые в страшные наряды. Но Руслан Квинта уже понял, что это всего обычная хеллоуинская шутка его подопечных Влада и Юноны из группы «Карлос и Пиндос», и зашелся смехом. К счастью, Руслан Квинта великий поклонник юмора, поэтому участников коллектива «Карлос и Пиндос» вместо наказания за проделку ждала лишь награда в виде похвалы и веселый праздничный вечер.