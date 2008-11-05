Ольга Куриленко: в девушки Бонда из гадких утят

Девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко, как стало известно LIFE.RU, в школьные годы была похожа на «гадкого утенка». Высокая, худая, горбатая, малообщительная - именно такой была девушка знаменитого на весь мир агента 007, в тринадцать лет. Даже мальчики, которые учились с Куриленко, избегали общения с нынешней красоткой. Красота По словам директора Бердянской школы, в которой училась знаменитость, Михаила Андреевича, который помнит Ольгу с первого класса, девушка никогда не пользовалась популярностью среди парней. Она была «гадким утенком», - признался Михаил Андреевич. - Мальчики никакого особого внимания на нее не обращали. В это трудно поверить, но, по словам директора общеобразовательной школы Бердянска, одна из самых желанных девушек планеты сегодня, совершенно не интересовала парней еще вчера. Зато сейчас за внимание сексапильной красотки готовы свернуть горы ценители женской красоты. Мама Так же стал известен еще один немаловажный факт из прошлого рослой артистки Ольги Куриленко. Как оказалось, девушка Джеймса Бонда все свое свободное время от учебы посещала всевозможные кружки самодеятельности под чутким контролем и бдительным оком своей любящей мамы. - Ее мама Марина Алябушева везде водила Олю за ручку, - вспоминает Михаил Андреевич, - Даже на кастинги она не отпускала свою дочь одну. Встреча Что касается карьеры модели, так девушка агента 007 по случайным обстоятельствам судьбы, оказавшись в Москве, идя по улице встретила агента одного из самых популярных и известных модельных агентств, который смог по достоинству оценить всю красоту тринадцатилетней Куриленко. Это было, когда Олечка училась в седьмом классе, - рассказал Михаил Андреевич, - Именно та роковая встреча изменила всю дальнейшую жизнь нашей ученицы. Сейчас дирекция школы гордится своей выпускницей, фотографии которой развешаны коридорами бердянской школы, на которые любуются все юные мальчишки. Хотя когда-то в их возрасте в сторону знаменитой актрисы и одну из красивейших женщин мира никто и смотреть не хотел.