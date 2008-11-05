Врачи запретили Юле Савичевой кататься на льду

Медики диагностировали у Юлии Савичевой межреберную невралгию – артистке при любом движении тяжело дышать, и спазм сводит грудную клетку. На гастролях в Краснодаре Савичева почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачу, который и поставил певице неутешительный диагноз, сообщает Intermedia. Юле прописали обезболивающие препараты, курс мануальной терапии и запретили участвовать в телешоу «Звездный лед». Последнюю рекомендацию врача Юля выполнять не стала, заявив, что «очень увлечена этим видом спорта». Артистка продолжает тренироваться и выступать в проекте.