Николай Басков теряет зрение

Из Таллина в Санкт-Петербург прилетели Николай Басков и Монтсеррат Кабалье с дочерью, чтобы дать совместное шоу. Субботнему концерту предшествовал тур по Европе. Басков, трудоспособности которого остается только удивляться, не скрывает, что подобные нагрузки не лучшим образом отражаются на здоровье. Причем и его, и Монситы Кабалье. Например, в Минске две звезды прошли обследование в элитной клинике. Баскову и Кабалье сразу сказали, что такой бешеный ритм работы может сорвать зрение. Кроме того, оба исполнителя перед шоу сели на диету, из-за которой, кстати, Николай вчера остался без ужина: после шести он не позволяет себе ни крошки. У Монситы диета проще, но тоже строгая: в вечернее время она категорически не употребляет сладкого, сообщает Life.ru. В гостинице «Европа» Басков и Кабалье поселились на одном этаже. По словам очевидцев, так происходит в каждом городе, где проходят гастроли этой блистательной пары. То, как общаются между собой две оперные звезды, наводит на мысли о чем-то более нежном и волнительном, чем дружба. Пока любопытные гадают, какова доля романтики в этом творческом союзе, мама Монситы, легендарная Монтсеррат Кабалье открыто заявляет: «Моим зятем может быть и будет только тенор». Не называя имени, певица улыбается так, что не понять ее намек невозможно.