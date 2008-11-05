Тайна нового увлечения мужа Волочковой

Анастасия Волочкова и ее супруг Игорь Вдовин сыграли свадьбу чуть больше года назад. Торжество было таким роскошным, а супруги выглядели такими влюбленными, что долголетие этого союза казалось очевидным. Весть о расставании супругов для многих стала шоком. К тому же в качестве основной причины разрыва балерина называла не другую женщину или несхожесть характеров, а увлечение мужа йогой. Правду о похождениях Игоря Вдовина рассказали в том самом "Йога-доме", который Анастасия обвиняла в "зомбировании" ее супруга. "Игорь занимается 4-5 раз в неделю по полтора часа, - уточнила тренер Вдовина Мария Митрофанова. - Анастасия уверяет, будто мы выкачиваем из него деньги. Ни на копейку больше, чем другие посетители, Игорь не платит". По словам тренера, Вдовин выполняет систему упражнений на подвижность суставов, укрепление и вытяжение мышечного корсета. После таких упражнений организм очищается, у человека пропадает желание пить, курить и поздно ложиться спать, пишет "Экспресс-газета". "С теми, кто тренируется у нас, изменения если и происходят, то позитивные. Игорь бросил курить, употреблять алкоголь - что в этом плохого? Наверное, супруге обидно терять его из сферы своих интересов, потому что она сама не готова меняться", - подытожила тренер. Кстати, друзья и близкие Игоря Вдовина за него абсолютно спойкойны. Не переживает за сына и свекровь Волочковой Римма Павловна. "С ним все в порядке. А от йоги, кроме пользы, ничего нет, - считает женщина, - это ведь физические упражнения". На вопрос о разводе Вдовина она ответила категорично: "Йога тут точно ни при чем".