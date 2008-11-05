Алексей Большой представляет Большой «Шансон»

Алексей Большой - композитор, поэт, человек с безупречным музыкальным вкусом впервые выступит с сольным проектом на юбилейном концерте радио «Шансон». АБ исполнит две авторские песни «Черный полковник» и «Федерал». Это первые две композиции, которые АБ представит как сольный исполнитель. Артист активно работает в студии, записывая новый музыкальный материал. Песни Алексея – это откровенная мужественная лирика в сопровождении четких музыкальных ритмов. Вокальные данные АБ цепляют за живое. Чтобы оценить - необходимо послушать. О том, что такое «шансон по-Большому» можно будет узнать, придя на концерт, посвященный 9-летию радиостанции «Шансон», который состоится 5 ноября в 19.00 в Национальном Дворце искусств «Украина». Почему сольный проект, есть ли достойные конкуренты в таком музыкальном направлении в Украине, можно будет узнать, пообщавшись лично с Алексеем Большим.