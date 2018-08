Группа Che разогрела Джеймса Бонда

На премьерном показе новой серии «бондиады» «Квант милосердия», группа Che, известная по клипу «Ведьма», находящемуся в горячей ротации телеканала «Муз ТВ», представила эксклюзивный сет. В кинотеатре «Пушкинский» команда во главе с певицей Викой Черенцовой исполнила Che-версии знаменитых песен, вошедших в саундтреки к легендарным фильмам о Джеймсе Бонде – «GoldenEye» Тины Тернер, «The World Is Not Enough» Garbage и «Another Way To Die» дуэта Алиши Кис и Джека Уайта (The White Stripes). Концерт прошел в сопровождении специально подготовленного видеоряда, состоящего из кадров фильмов об Агенте 007, и вызвал одобрительную реакцию переполненного зала. Премьеру посетили известные музыканты, медийные лица и деятели культуры и искусства: Филипп Киркоров, Артемий Троицкий, Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Евгений Маргулис, Андрей Державин, Юлий Гусман, Виктор Дробыш, Борис Берман, Ильдар Жандарев и многие другие. «Мне понравилось – солистка очень хорошо поет, музыканты хорошо играют, – поделился впечатлениями Евгений Маргулис. - Передаю им поклон». «Самое главное, что они это делают профессионально, а это уже залог успеха!» - отметил Филипп Киркоров. 13 ноября в концертном зале «Мир» состоится презентация дебютного альбома Che под названием «НеFORмат», дизайн которого стилизован под упаковку презерватива. Главный слоган альбома - «Слушай не вынимая». Сцену дополнят специально созданные декорации и экран, на который будет транслироваться психоделический видеоряд. Несколько композиций Che исполнит в сопровождении камерного оркестра.