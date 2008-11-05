Анастасия Стоцкая повернула «Вены-реки» вспять

На днях известная певица и актриса Анастасия Стоцкая записала кавер-версию своего хита «Вены-реки», благодаря которому она приобрела всероссийскую известность. Римейк возможно войдет в сольный альбом певицы под названием «Делаю вид…», релиз которого запланирован на конец осени. Знаменитый хит Стоцкой превратился в нью-джазовую композицию, в записи которой принял участие бэнд из 10 музыкантов. Слова в куплетах новой версии были частично переписаны Зиновием Попроцким - автором всех песен на новом альбоме вокалистки, текст припева остался без изменений, но в новой студийной версии его вместо Анастасии исполняют бэк-вокалистки. «Я очень трепетно отношусь к этой песне, - признается певица. – Мы долго искали нужное музыкальное решение и интонации, которые, сохраняя лейтмотив композиции, вдохнули в звучание новую жизнь. И мне кажется, нам удалось сделать стильную аранжировку, отлично вписывающуюся в мое сегодняшнее настроение».