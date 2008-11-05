Александр Толмацкий провел серию крупнейших Хеллуинов в Москве

Клуб «Бархат» отметил Halloween по европейским стандартам: три ночи подряд посетители одного из самых популярных клубов Москвы наслаждались невероятным карнавальным праздником, который проходил в декорированном под заброшенный театр клубе «Бархат», сообщает Showbiz Media. Двери заброшенного театра открылись в четверг под сэты лучших rnb-диджеев Москвы. Не смотря на то, что до официальных выходных оставалось еще два дня, к Бархату безостановочно подтягивались переодетые в нечисть жители столицы. О следующей ночи в «Бархате» могли узнать не только москвичи, но и жители всей России. Дело в том, что канал МТВ организовал настоящий теле-мост прямо из ночного клуба, где Ирена Понарошку обсудила особенности ночи Halloween с девушками из группы «Бархат», Dino MC47, Яной Рудковской, группой «Челси», «Блестящими», Джамом, «Серебром» и другими. В субботу посетить заброшенный театр смогли те, кто не успел в четверг и пятницу покрасоваться в костюме дракулы, черта, злой феи, лешего или другого не хорошего существа. Надо отметить, что такого размаха празднования ночи Halloween уже давно не случалось в российской столице, за что следует поблагодарить организаторов вечеринок.