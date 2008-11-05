Дженнифер Энистон спит с двумя по очереди

Ну не может никак мисс Энистон сделать окончательный выбор, кто из двух ее любовников ей наиболее подходит! Вот и мается бедняжка, носясь как угорелая между ними двумя, сообщает Showbiz Media. На днях ее видели в ресторане с Джоном Мейером. Они целовались и обнимались, не стесняясь окружающих. (Кстати, говорят, что она от него беременна.) Не прошло и дня, как папарацци застукали актрису в парке во время свидания с Джеральдом Батлером. С ним она тоже целовалась. Никто не знает, что происходит с Дженнифер – то ли от отчаяния, то ли от усталости быть одной, но она явно запуталась в своих любовных привязанностях.