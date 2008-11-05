A’STUDIO претендует на две номинации MTV Russia Music Awards 2008

Легендарная группа A’STUDIO вошла в число претендентов на победу в главной музыкальной церемонии года MTV Russia Music Awards 2008. A’STUDIO представлена в двух номинациях - «Группа» с песней «Ангел» и «Поп» с песней «Сердцем к сердцу», совместным творением с «Отпетыми Мошенниками». Все желающие могут отдать свой голос за A’STUDIO на сайте телеканала MTV и по телефону 07053. Итоги голосования будут подведены прямо на церемонии MTV Russia Music Awards 2008. «На прошлой церемонии мы стали победителями в номинации «Лучшая группа», - говорит бас-гитарист Владимир Миклошич - И в этот раз, конечно, надеемся не только повторить успех, но и превзойти свои прошлогодние результаты». Все желающие могут отдать свой голос за A’STUDIO на сайте телеканала MTV и по телефону 07053. Итоги голосования будут подведены прямо на церемонии MTV Russia Music Awards 2008, которая состоится 28 ноября в ГЦКЗ «Россия».