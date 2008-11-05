Израильские таможенники помешали Quest Pistols снять камеди подкаст

На днях парни из эпатажной украинской группы Quest Pistols сняли камеди подкаст в аэропорту Тель-Авива о том, как они проходили таможенный контроль. «Пистолеты» прилетели в Израиль для выступления в столичном клубе «Ван-Гог». Пребывая в отличном настроении, ребята решили подшутить над таможенниками, сделав вид, что не понимают их. Рискованная затея начиналась довольно благополучно – когда таможенники обнаружили, что парни не понимают речь переводчика, они стали объясняться жестами. В самый разгар забавного действа «квеста» Никиту посетила мысль снять происходящее на камеру мобильного телефона для Quest-TV – альтернативного интернет-телевидения, которое создали участники группы. Но съемка продолжалась не более пяти минут: заметив сотовый телефон в руках Никиты, один из таможенников забрал его, объяснив, что видеосъемка в аэропорту запрещена, а мобильный главному хулигану Quest Pistols будет возвращен после того, как запись удалят. Спасли ребят собравшиеся зрители – они не только узнали артистов, но и объяснили работникам аэропорта на иврите, зачем «пистолеты» это делали и что такое Quest-TV, после чего ребятам пришлось задержаться еще на полчаса для раздачи автографов. В результате «пистолету» вернули телефон, но видеозапись уже была стерта. «Очень жаль, что пропал такой уморительный сюжет, – переживает Никита. – Мы часто проделываем подобные штуки в общественных местах, и на этот раз мы кайфово постебались. Поэтому я хотел запечатлеть эту клоунаду для наших друзей. Но так как это не получилось, то мы попробуем смоделировать похожую ситуацию и разыграть ее уже на студии с нашими особо одаренными фанатами».