Как попасть в постель Евы Мендес

В ноябре в продажу поступит фирменное дизайнерское постельное белье Vida от Евы Мендес, сообщает Showbiz Media. Актриса сама разработала ткани, из которых оно пошито, и каждому элементу в наборе дала женское имя (Роза, Беттина и пр.). «Мне хотелось сделать коллекцию в горячем латинском стиле, который бы точно отражал мою индивидуальность, – говорит она. – Поэтому и цвета соответствующие: оранжевые, красные, желтые. Они напоминают о солнечных мексиканских летних днях!» Интересно, как будет продаваться белье от Евы? И почему она постеснялась дать подушкам и простынкам свое имя? Интересно, что из женских имен в коллекции не будет употреблено самое ожидаемое – Ева. «Из скромности», – кокетливо заключает Мендес.