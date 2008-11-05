СРОЧНО! Сестру Мордюковой спасают врачи

Смерть легендарной актрисы Нонны Мордюковой сильно подкосила здоровье ее родной сестры Натальи Катаевой. Несчастная женщина до сих пор не может прийти в себя и все чаще обращается за помощью к медикам. На Кунцевское кладбище, где похоронена любимая сестра, Наталья Викторовна приходит практически каждый день. На могиле Нонны Мордюковой постоянно лежат живые цветы, которые так любила актриса, и горят поминальные свечи. С момента смерти легендарной актрисы прошло почти четыре месяца, а ее сестра до сих пор не может оправиться от пережитого горя. Наталья Викторовна никогда не жаловалась на здоровье, но, после смерти самого дорогого человека, несчастной женщине все чаще требуется помощь врачей, сообщает Life. - Мне ее так не хватает, я, ведь, осталась совсем одна, - поделилась с врачами Наталья Викторовна. - Сижу в четырех стенах, даже поговорить не с кем. Наталья Викторовна изводит себя постоянными стрессами и переживаниями. Успокоить истерзанную душу не могут даже самые сильные таблетки. На днях Наталья Викторовна почувствовала себя настолько плохо, что ей пришлось обратиться за помощью к специалистам. Врачи знаменитой «кремлевки», которые когда-то наблюдали Нонну Викторовну, обнаружили у родственницы легендарной актрисы заболевание сосудов и гипертонию. Медики предлагали Наталье Викторовны подлечиться в больнице, но женщина категорически отказалась. - 6 ноября я должна быть на кладбище, мне нужно помянуть мою Нонночну, - плачет Наталья Викторовна. - В этот день исполнится ровно четыре месяца как ее не стало.