Национальная филармония услышит оркестр New Era Orchestra и обладателя Grammy

В Национальной филармонии Украины 11 ноября состоится концерт украинского оркестра New Era Orchestra и обладателя Grammy виброфониста Андрея Пушкарева - солиста Кremerata Baltica, сообщает ЛИГАБизнесИнформ со ссылкой на пресс-службу оркестра. В программу концерта вошли премьеры произведений композиторов из Украины, Италии, Латвии, Великобритании, Германии и Аргентины. Впервые прозвучит музыка ведущих современных композиторов: Джованни Соллима (Италия), Георгса Пелециса (Латвия) и Евгения Браги (Украина). Пушкарев впервые в Украине исполнит фугу для скрипки, вибрафона и камерного оркестра Пьяццоллы в собственной аранжировке, созданную специально для концерта по просьбе дирижёра New Era Orchestra Татьяны Калиниченко, а также "Цветущий жасмин" Георгса Пелециса для скрипки, виброфона и камерного оркестра. Справка. Андрей Пушкарев Пушкарев родился в Киеве. С 1999 года он стал артистом камерного оркестра Kremerata Baltіka, дирижёр Гидон Кремер. В 2001 году был удостоен премии Grammy за соло в альбоме Кремера и Kremerata Baltіca "After Mozart". В 2004 году получил европейскую премию Pro Europe как соло-виброфонист. В 2008 году его сольный альбом "Bach Vіbratіons" получил премию Deutsche Schalplatte в номинации "камерная музыка".