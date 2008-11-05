Busta Rhymes в Москве отказывается есть свинину

В преддверии шоу MOSCOW R&B FEST, которое 10 ноября впервые представит в России легенда мирового R&B Тимбалэнд (Timbaland), стали известны концертные райдеры артистов. Особое внимание зарубежные звезды уделяют звуковому и световому оборудованию. Фестиваль обещает стать в прямом смысле оглушительным: в райдерах звезд указано, что аппаратура должна воспроизводить 120 децибел звука, что сопоставимо с концертным звуком Rolling Stones и Metallica. В технических требованиях Тимбалэнда особо подчеркивается, что сабвуферы играют ключевую роль в его концертной программе, поэтому к этой части райдера организаторы должны отнестись предельно серьезно. В эксклюзивной программе MOSCOW R&B FEST-2008 заявлена грандиозная музыкальная феерия с применением колоссальных по масштабу спецэффектов. Московские устроители концерта обязуются подготовить мощные ксеноновые прожектора и дымовые машины, а на сцене, по требованию некоторых артистов, должны быть сооружены специальные надстройки со ступеньками. Иностранные звезды отличились и некоторыми необычными требованиями. Так, организаторы обязаны предоставить Эйкону (Akon) два десятка полотенец обязательно черного цвета, а райдер Баста Раймса (Busta Rhymes) полностью исключает любые продукты, содержащие свинину. В концертном райдере Келли Роуланд (Kelly Rowland) указано, что саундчек должен быть абсолютно закрытым: никаких посторонних людей, кроме роуд-менеджера и продакшн-менеджера артистки, на репетиции быть не должно. Напомним, что в Москву на днях пожалуют культовые хип-хоп звезды современности - известный рэпер Баста Раймс (Busta Rhymes), бывшая солистка популярного girls-трио Destiny's Child, трехкратная обладательница Grammy Келли Роуланд (Kelly Rowland), талантливый американский музыкант Эйкон (Akon), а также подопечная Тимбалэнда – композитор и восходящая R&B дива – Кери Хилсон (Keri Hilson). Московское шоу станет главной частью масштабной промо-кампании Тимбалэнда в поддержку его нового альбома.