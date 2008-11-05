Участник Black Eyed Peas посвятит песню Обаме

Знаменитый американский хип-хоп исполнитель Will.i.am объявил о намерении выпустить новый сингл, посвященный победе в президентских выборах США депутата от демократической партии Барака Обамы. Песня «It's A New Day» и снятое на нее видео, отредактированное в самую ночь проведения выборов, дебютирует в интернете уже в эту среду. Певец, известный как своими личными работами, так и участием в группе Black Eyed Peas, сказал, что его новая песня — это хвала американскому народу и его активному участию в важнейших событиях страны. Ранее фронтмен знаменитой группы уже выпускал песни в поддержку темнокожего демократа, в числе которых хит «Yes We Can», названный звучным слоганом Барака Обамы и собравший более 5 млн посещений на сайте YouTube. В новой песне на музыку исполнителя наложена речь Барака Обамы, ставшего сегодня 44-ым президентом США после победы над его главным соперником Джоном Маккейном. В записи трека приняли участие многие знаменитые музыканты, числе которых солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер, джазовая легенда Хэрби Хэнкок и актриса Скарлетт Йоханссон.