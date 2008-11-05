Рудковская делает Плющенко дорогие подарки

Обычно Евгений Плющенко празднует свой день рождения в родном Питере.Но в этом году из-за активного участия в шоу «Звездный лед» Жене пришлось отметить праздник в Москве. В походных условиях. Первым Плющенко поздравил ведущий телепроекта Максим Галкин, вручив фигуристу коллективный подарок от создателей шоу - огромный именинный торт с трогательной надписью «Жене - 26!» Уже ближе к полуночи в гримерку к Плющенко съехались его друзья. Спортсмен угощал гостей шампанским. Разрезая торт, Плющенко загадал желание: «Пусть цифра 26 принесет мне здоровье и удачу! А любовь у меня уже есть!» К слову, Яна Рудковская подарила жениху мобильный телефон за две тысячи евро. Подарков имениннику в этот вечер принесли немало. Модные дизайнеры завалили фигуриста свитерами и рубашками. А друзья вручили Плющенко, на случай если у него перехватит дыхание, баллончик кислорода, пишет KP.RU. А перехватить дыхание может, ведь отношения в треугольнике: Батурин, Рудковская и Плющенко - до сих пор напряженные, отмечает Toppop.ru. Радует одно, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко развивают свои отношения. В одном из интервью специально для Toppop.ru Яна Рудковская призналась, что она во всем должна соответствовать Евгению, и то, что она участвует в ледовом шоу тому подтверждение, она готова на любые трюки ради возлюбленного.