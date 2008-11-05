Кейт Уинслет возвращается во времена Титаника

Актриса снялась в фильме своего мужа-режиссера Сэма Мендеса Дорога революции. Любовника ее героини в этой картине сыграет... Лео ДиКаприо! В интервью журналу Vanity Fair 33-летняя Кейт Уинслет рассказала о своем воссоединении с коллегой по Титанику, участие в котором принесло славу обоим актерам. "Лео и я не сомневались, что как-нибудь встретимся на съемочной площадке, и ожидали этого, - признается Кейт. - Такое сотрудничество - правильный шаг в карьере для нас обоих. Мы с Леонардо ДиКаприо - родственные души". В драме Дорога революции, которая выйдет в американский прокат 19 декабря, речь идет о супружеской паре, живущей в пригороде и оказывающейся в сложной ситуации, которая ставит под угрозу существование их брака. Действие картины происходит в 1955-ом году в пригороде Коннектикута. В интервью Vanity Fair Кейт Уинслет поведала о своем взгляде на современную моду: "Часто смотрю в городе на девушек в джинсах, на высоких каблуках и симпатичных маечках. Думаю, что вряд ли они счастливы с этими неудобными каблуками!" Кейт Уинслет рассказала, что никогда не мечтала быть знаменитой, так как... была толстой! "Я не знаю ни одной толстой и по-настоящему популярной актрисы, - говорит Уинслет. - Так что в юности вообще не представляла, кем стану".