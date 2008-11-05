Певица Лолита оконфузилась на сцене

Певица Лолита уже не первый год эпатирует публику, как с экранов телевизоров, так и на сцене. Концертные программы прежних лет и так отличались максимально откровенными монологами и номерами, но теперь певица пошла еще дальше. Во время недавнего выступления звезды в Самаре публика была порой неприятно удивлена ее выходками. На сцену Лолита вышла в обтягивающем розовом топе, серебристой мини-юбке и фиолетовых сапогах. Усевшись на стул посреди сцены, певица продемонстрировала всем нижнее белье и ничуть не смутилась, пишет "КП-Самара". "Мне показалось, что у зала шок, - прокомментировала Лолита. - Вы простите, мне ведь скоро 45. И вот я решила - буду ягодкой опять!" После этого артистка "пустилась во все тяжкие". "В газетах пишут, что я пью. Вот, решила соответствовать. Надо выпить!" - произнесла Лолита, подняла над головой бутылку минералки и сообщила, будто там самогон. Пить звезда все равно не стала, но облила себя с головы до ног и уселась в образовавшуюся лужу. Такой конфуз Лолиту совсем не смутил. "Сейчас мои колготки больше похожи на колготки маленькой девочки, которая не дошла домой из детского сада, - делилась Лолита. - Но какая разница? В любом возрасте может случиться такое". Эти "откровения" стали далеко не последними. "Я – последняя девственница шоу-бизнеса! – провозгласила певица. – И пускай говорят, что я одета не по возрасту и живу по своим правилам". За признанием последовала молитва: "Боже, дай нам побольше счастья и денег, - просила Лолита. - Чтобы мужья наши не пили, а всю зарплату несли домой. И дай нам Бог, чтобы нам перестали парить мозги выдуманным кризисом, ведь он нам не помеха!" К чести певицы надо отметить, что помимо пространных монологов зрителям довелось услышать и новые песни. Как призналась сама Лолита, песню с нового альбома "Фетиш" она собиралась исполнить впервые только во время концерта в Кремле, но в итоге решила "обкатать" композицию еще во время гастрольного тура. Шоу-программа певицы по сравнению с прошлыми годами действительно поменялась. Раньше в номерах Лолиты сквозила тема неудачного замужества, а в ее беседах частенько упоминался бывший муж Александр Цекало. Теперь певица делает упор на более актуальном кризисе и собственной хорошо отрепетированной "детской непосредственности".