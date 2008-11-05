Беременная Максим оголила животик (ФОТО)

Певица Максим, недавно вышедшая замуж за своего звукорежиссера Алексея, совсем скоро станет еще и счастливой мамочкой, сообщает Life. Несмотря на то, что певица долгое время отрицала факт беременности, от природы не уйдешь. Заметно округлившийся животик артистки красноречивее всяких слов. На гастролях в Питере Максим окончательно развеяла все сомнения вокруг своей беременности, наглядно продемонстрировав поклонникам заметно увеличившиеся формы. На сцену Ледового Дворца артистка вышла в рваных джинсах и ... коротком топе, который полностью оголил ее животик. Нежно поглаживая его, Максим призналась: - Главное на свете - любовь. И я, как человек, носящий в себе два сердца, теперь понимаю это как никогда. Любите друг друга и будьте счастливы так же как я!