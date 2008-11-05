Безруковы выпустили аудио-книгу для сирот

В екатеринбургской студии звукозаписи Сергей и Ирина Безруковы записывают аудиокнигу для воспитанников детских домов, сообщает Life. - Сказки мы отбирали очень тщательно, - говорит Сергей. - В итоге взяли те, что мне мама читала в детстве. Получилось больше десятка. Безруковы совместно с правительством Свердловской области собираются выпустить тысячу дисков. Продаваться аудиокниги не будут - их отдадут малышам детских домов. - Наши с Сережей сказки очень образные, красивые, - считает Ирина Безрукова. - Может, их волшебство хоть как-то скрасит жизнь обездоленным ребятишкам?.. В ближайшие дни сказки смонтируют и подготовят для них музыкальное оформление. Перед новогодними праздниками сказки о Чуде-Юде, Трех медведях и Спящей красавице обретут своих первых маленьких слушателей.