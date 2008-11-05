«Премьер-министр» выпускает новый альбом

В ноябре выходит новый альбом группы «Премьер-министр». До релиза осталось две недели, а единственное, с чем артисты определились, так это с названием. Все остальное находится в постоянном движении. Конечно, у молодых ребят огромное желание сделать что-то новое, желание удивить и порадовать не только своих преданных поклонников, но и людей, которые относятся к ним с осторожностью или же с явным сарказмом. Так что название «МЫ ТАК ХОТЕЛИ» — это именно то, что чувствует каждый из них уже на протяжении долгого времени, причем как бы не ставили ударение в этой фразе, она снова и снова будет выражать настроение участников группы «Премьер-министр». Мастеринг альбома делали в Германии. Получили альбом, послушали, — понравилось. Пришло время отдавать мастер на завод, но не тут-то было. Стало казаться, что из песен пропал... воздух! Да! Не хватает воздушности, полета, легкости. Решили «перемастерить». Думаете на этом остановились? Нет. На днях один из участников группы предложил продюсерам новую версию одной из заглавных песен альбома. Кстати, именно на нее собирались снимать видеоклип. А как же предыдущий вариант, к которому проявили интерес (наконец-то!!!) ведущие радиостанции страны? Неужели снова мимо «формата»? Теперь продюсеры ломают голову — на какой вариант песни делать видеоклип, съемки которого намечены уже на начало ноября. И как объяснить режиссерам, что их отличные идеи придется немного изменить, талантливые сценарии переписать, а двигать сроки «никак не можно». «Запись альбома — это очень серьезное мероприятие, — уверенно говорит Тарас Демчук, солист группы „Премьер-министр“. — Хочется, чтобы каждая песня звучала, „цепляла“ что ли. Мы стараемся сделать не просто качественный материал, который бы отличался от того, что делают другие артисты. Мы делаем себя. И хотим, чтобы через наши песни Вы могли познакомиться с каждым из нас, узнать что-то новое. Эта музыка — то, о чем мы думаем, о чем мечтаем, чем дышим и живем». Кстати, «Премьеры» планируют снять сразу два клипа к выходу новой пластинки. Но какие песни обретут видео-сопровождение, пока не известно. Поиски продолжаются...