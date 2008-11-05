Горе в семье Верки Сердючки

Инна Белоконь, которая уже много лет работает вместе с Андреем Данилко и играет маму Верки Сердючки, похоронила своего отца Виктора Белоконь. Мужчина скоропостижно скончался в ночь с 29 на 30 октября дома в Полтаве, сообщает Life. Инна, которая всегда светится счастьем и словно лучик солнца озаряет все своим присутствием, сейчас даже не поднимает трубки своего мобильного телефона - она не хочет ни с кем разговаривать. Невозможно описать словами ту боль, которую испытывает полюбившаяся в народе атистка Инна Белоконь, ведь папа всегда был самым дорогим человеком в ее жизни. Актриса не раз признавалась в своих интервью, что многим в жизни обязана этому челолвеку. Новость о смерти отца застала «маму» Верки Сердючки на следующий день после последних съемок в шоу Данилко. Кстати, Андрей, с которым она дружит и работает много лет, одним из первых выразил своей подруге искрение соболезнования и предложил любую помощь. Сон Кстати, незадолго до смерти папы, который всю свою жизнь проработал водителем и жил в родном городе Инны и Андре Полтаве, актриса увидела странный сон. - Мне приснилось, что у меня вырвали зуб, и было много крови, - поделилась на съемке с друзьями Инна. - Мне очень не понравился сон и я переживаю. Сразу после работы Белоконь собиралась поехать к отцу, чтобы навестить его, так как в последнее время он тяжело болел. Сейчас Инна находится в Полтаве, где пробудет еще пару дней с родственниками, которые приходят домой, чтобы подержать девушку морально.