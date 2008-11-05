ВАУ! Собчак приревновала Литвинову

Образцово-показательная скандалистка Ксения Собчак в очередной раз показала всем, что она настоящая звезда, причем во всех смыслах этого слова. Телеведущая и скандальная тусовщица отказалась сниматься в мюзикле для канала «1+1» «Красная шапочка», узнав, что в нем также примет участие и Рената Литвинова, с которой они враждуют уже около года. Хотя съемки мюзикла, который режиссирует Семен Горов, не успели начаться, скандалы продолжают будоражить как украинский, так и российский шоу-бизнес, сообщает Life. Едва продюсеры фильма смогли спокойно вздохнуть после разборок с Михаилом Боярским, который, как говорят в народе, кинул авторов проекта, как назрели очередные разбирательства. В итоге из-за своих амбиций Ксюша заставила изрядно понервничать продюсеров украинского канала. По всей видимости, телеведущая рассчитывала, что канал «1+1» в пользу нее откажется от Литвиновой. Но канал не стал идти на поводу и предложил Ренате сняться в той роли, которую давали «блондинке в шоколаде».