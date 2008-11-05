«Восьмерка» Мумий Тролля стала лидером продаж

Фанаты группы «Мумий Тролль» порадовали участников коллектива к их 25-летнему юбилею. «Восьмой» альбом, который группа выпустила 8 августа 2008 года стал первым! По итогам различных российских розничных сетей альбом «троллей» стал лидером продаж. В российском издании журнала Billboard приведено количество продаж в таких сетях, как «Союз», «Настроение», «Республика», «Сезон мультимедиа» и «Деликатесы стерео». И хотя в последнее время спрос на различные музыкальные носители достаточно уменьшился, находятся и истинные ценители искусства, которые продолжают покупать диски с творчеством группы. Солист «Мумий тролля» Илья Лагутенко в восторге от своего таланта, который по достоинству оценивают его фанаты: «Спасибо большое нашим слушателям за поддержку и многолетнее понимание!»