Моррисси анонсировал дату релиза нового альбома

Британский исполнитель Моррисси (Morrissey) анонсировал дату релиза своего нового студийного альбома «Years Of Refusal». На официальном сайте музыканта True To You было сообщено, что пластинка, в которую войдет 12 оригинальных композиций, выйдет в свет 23 февраля 2009 года. Продюсером альбома выступил Джерри Финн (Jerry Finn). Первым синглом станет композиция «I'm Throwing My Arms Around Paris». Дата релиза лидирующего сингла пока неизвестна, однако Моррисси сообщил, что в него войдет две новые композиции – «Because Of My Poor Education» и «Shame Is The Name».